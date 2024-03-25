За сутки из больниц Москвы выписали 16 пострадавших при теракте в «Крокусе»

За минувшие сутки из больниц Москвы выписаны 16 пациентов, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента здравоохранения.

«К оказанию помощи пострадавшим подключены все ведущие команды столичных врачей различных профилей», — говорится в публикации.

Вице-мэр по социальному развитию столицы Анастасия Ракова рассказала, что медики наблюдают положительную динамику у пациентов, которые были доставлены в больницы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, что позволяет переводить их для оказания помощи в профильные отделения.

Уточняется, что столичные медицинские учреждения полностью обеспечены необходимыми медикаментами, расходными и перевязочными материалами, запасом донорской крови и ее компонентов.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Депздрав Москвы обновил список госпитализированных в столичные больницы после теракта в «Крокусе» по состоянию на 25 марта.