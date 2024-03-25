В аквапарке Тюмени ребенку разрезало стопу на горке

В тюменском аквапарке «ЛетоЛето» ребенок пострадал, катаясь на горке «Тайна двух океанов». Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень №1».

По словам отца мальчика, ребенок выпал с рафта для спуска и хотел залезть обратно. В этот момент нога соприкоснулась с болтом.

Оказавшиеся на месте медики диагностировали скальпированную рану. В результате стопу мальчика пришлось зашивать.

Отец пострадавшего не намерен оставлять ситуацию без внимания. Он требует у аквапарка компенсацию за моральный и физический ущерб.

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