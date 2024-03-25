В Москве 700 человек эвакуировали из больницы из-за угрозы взрыва

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали 700 человек из больницы, где также лежат пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что письмо о возможном подрыве пришло на почту Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова. В нем говорилось о фосфорных самодельных взрывных устройствах с таймером на 40 минут, которые лежат в четырех рюкзаках на нескольких этажах медучреждения.

Людей вывели из здания. На место прибыли оперативные службы.

23 марта глава подмосковного городского округа Истра Татьяна Витушева заявила, что жителям Московской области с неизвестных номеров приходят сообщения «террористического характера». Она попросила не пересылать их дальше.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».