Депутаты призвали провести в России «срочную ревизию» трудовых мигрантов

В России следует ужесточить законодательство в сфере трудовой миграции. В частности, сразу после завершения работы мигрантов следует выдворять из страны, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В беседе с НСН он призвал провести в стране полную «ревизию» всех трудовых мигрантов, а также приезжих, недавно получивших российское гражданство.

По словам Гусева, мигранты могут представлять угрозу для безопасности, так как они готовы согласиться на преступления за денежное вознаграждение. Об этом он заявил, комментируя теракт в «Крокус Сити Холл», подчеркнув, что его исполнители приехали в Россию как трудовые мигранты, а один из террористов даже не помнит, где зарегистрирован.

«Что значит, не помнит? С какой целью он приехал? Таких людей миллионы, — задался вопросом Гусев. — Нужна срочная ревизия всех трудовых мигрантов. Должна быть привязка к работодателю. Он приехал, работает на предприятии. Как только закончил работу — тут же выдворен из России».

Чтобы отслеживать каждого приехавшего в страну мигранта депутат призвал использовать современные разработки. Особенно тщательно, по его мнению, нужно следить за трудоустроенностью приезжих, так как на преступления они могут согласиться из-за отсутствия работы и денег.

Кроме того, парламентарий заявил о необходимости провести «ревизию» всех приезжих из Средней Азии, получивших гражданство России в течение последних 10 лет.

«Там, где это необходимо, нужно отменить это решение и выдворить их из страны. По-другому порядок не наведем», — заключил Гусев.

Напомним, четверо террористов, напавших на «Крокус», оказались гражданами Таджикистана. Один из них не раз нарушал миграционное законодательство. Преступников арестовали на два месяца, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сотрудник «Крокуса» рассказал о встрече с одним из террористов за две недели до трагедии.