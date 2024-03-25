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Россиянам рассказали, когда в регионах окончательно потеплеет и сойдет снег

Синоптик Шувалов: в средней полосе РФ к концу марта будет до +15 градусов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Ближе к концу марта в Россию постепенно придет тепло с запада. Температура воздуха сначала повысится в Пскове и Калининграде, а затем начнет теплеть в центральной части страны, рассказал метеоролог, климатолог Александр Шувалов. К концу марта воздух прогреется до +15 градусов, пообещал он в беседе с телеканалом «360».

На западе европейской территории России до 11-13 градусов выше нуля потеплеет уже в самые ближайшие дни, пообещал метеоролог. В Центральной России температура воздуха будет колебаться в пределах 5-10 градусов примерно до пятницы.

«Только в выходные 30–31 марта очень теплый воздух дойдет до центра Средней полосы, и столбики термометров неуклонно поползут к отметке + 15 градусов», — пообещал метеоролог.

По словам Шувалова, снег полностью сойдет в первых числах апреля, а примерно к 7 апреля полностью растает.

Напомним, в центре погоды «Фобос» москвичам к выходным пообещали до 17 градусов тепла и солнце.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник.

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