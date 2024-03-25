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В Кемеровской области владельцу пансионата и его жене вынесли приговор

Владельца пансионата «Золотой век» Бокуто приговорили к 3,5 годам тюрьмы

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Кемеровский районный суд Кемеровской области приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима владельца пансионата «Золотой век» Романа Бакуто. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Его заместителя и жену Олесю Ермоленко приговорили к трем годам условно. Также суд удовлетворил гражданский иск от потерпевших на возмещение морального вреда. Следователи уточнили, что потерпевшими признали 52 человека. Сами обвиняемые во время судебного заседания признали вину.

По данным прокуратуры Кемеровской области, Бакуто вместе с Ермоленко долгое время не соблюдали требования пожарной безопасности в пансионате в селе Березово Кемеровской области. В январе 2022 года на первом этаже двухэтажного здания начался пожар.

По данным источника ТАСС, возгорание началось с бойлерной из-за аварийного состояния электрооборудования. В это время в учреждении находились 47 постояльцев. Четверо из них не пережили инцидент.

Супругов задержали почти сразу после трагедии. Обоим предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее СК Приамурья задержал управляющего директора рудника «Пионер», где застряли горняки.

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