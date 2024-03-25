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Опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике «Пионер»

МЧС: опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике «Пионер»

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Телеграм-канал Василий Орлов

Видеокамера, опущенная в пробуренную скважину, зафиксировала воду в руднике «Пионер» в Амурской области, где неделю заблокированными остаются 13 горняков. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что в результате бурения скважины на 243-м метре получилось выйти в горные выработки.

«С помощью видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода», — сказали в пресс-службе.

Ведомство подчеркивает, что существует «опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран».

До этого сообщалось, что спасателям удалось с помощью буровой установки пробить свод на месте обвала в руднике «Пионер» в Амурской области.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике «Пионер» 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Ранее спасатели назвали высокой вероятность затопления рудника «Пионер».

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