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В России указали на возможность постановки терактов «на поток»

Политолог Марков: теракты в России могут быть поставлены на поток

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Sergey Petrov/Global Look Press

Теракты, подобные тому, который произошел в «Крокус Сити Холле», могут повториться, потому что в России, как и в другом обществе, есть «огромная асоциальная среда». Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал политолог Сергей Марков.

Он отметил, что только людей с психическими отклонениями в современном обществе может быть порядка 10-30%. Кроме того, есть «деклассированные асоциальные элементы», которые также могут пойти на преступление.

«Если в России 150 млн человек, то 15 млн наберется — выбирай сколько угодно. Поэтому такого рода теракты могут быть поставлены на поток, вот в чем их проблема», — отметил политолог.

По его словам, данный теракт отличается от тех, которые совершали в XX веке, потому что теперь манипулировать людьми можно из любой точки мира.

«Нет четкой структуры организации, на которую можно выйти», — уточнил Марков.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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