Эксперт назвала ключевую цель организаторов теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован таким образом, чтобы спровоцировать межнациональный конфликт. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

«Мне кажется, пока наши правоохранительные органы и силовые структуры работают, нам нужно просто не поддаться этой информационной панике, в которую нас пытаются загнать не так, так этак», — сказала Лянге.

Она подчеркнула, что противники России всегда желали, чтобы в ее обществе царила атмосфера ненависти.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта. На следующий день их заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить контроль за мигрантами.