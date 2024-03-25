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Мать спасшего людей из «Крокуса» подростка рассказала о его состоянии

«360»: теракт отразился на психике спасшего людей из «Крокуса» 14-летнего Артема

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

14-летний Артем работал в гардеробе в «Крокус Сити Холл» и во время теракта вывел из здания порядка 100 человек. Его мама Александра сообщила, что случившееся отложило отпечаток на психике подростка — он стал плохо спать и начал бояться подходить к окнам. Во время нападения мальчик сначала вывел людей и лишь потом позвонил маме, рассказала она телеканалу «360».

По словам женщины, Артем позвонил ей в начале девяти и заверил, что находится на улице в безопасности. Как выяснилось позднее, к этому времени он уже успел вывести из здания десятки людей и довести их до метро или до парковки.

«Надрывным голосом, запыхавшийся, он произнес: «Мама, здесь стреляют»», — вспомнила Александра.

О спасении людей сын близким ничего не говорил — об этом его мама узнала позже, когда стала расспрашивать подробности. Он рассказал, что во время работы к нему прибежал коллега со словами, что в здании случился взрыв. После этого подросток увидел порядка 100 человек и понял, что они бегут в тупик без выхода. Вместе с товарищем Артем помог им покинуть здание и уйти как можно дальше от него и только после этого позвонил маме и попросил приехать за ним.

Женщина рассказала, что масштабы трагедии в семье поняли не сразу. Сейчас она хочет направить сына к психологу, так как его психика травмирована: он стал плохо спать, вздрагивать и бояться подходить к окнам. Пока от помощи специалистов подросток отказывается, но мать не теряет надежды его уговорить.

Напомним, школьникам Артему Донскову и Исламу Халилову, которые во время теракта в «Крокусе» спасли сотни людей, сегодня вручили награды. В церемонии принимала участие уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

Ранее стало известно об увеличении количества жертв теракта в «Крокусе».

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