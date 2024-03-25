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Россиянам рассказали, как вести себя при вооруженном нападении

Специалист Аничкин: при вооруженном нападении важно сохранять спокойствие

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Для сохранения жизни при нападении вооруженных преступников важнее всего сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Об этом в интервью «Ридусу» рассказал президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Михаил Аничкин.

«В такие моменты у человека наступает психологическое потрясение, шок — это паника, самый отрицательный фактор, который влияет на принятие решений. Далеко не каждый человек сможет поддерживать адекватное состояние: зачастую женщины реагируют излишне эмоционально, попадают в истерическое состояние. Панику очень тяжело обуздать, а это самое страшное. Поэтому в первую очередь необходимо попытаться сохранять хладнокровие», — подчеркнул эксперт.

Если преступники открыли огонь по людям или используют взрывное устройство, стоит срочно упасть на пол, продолжил он. После этого важно найти место, где можно укрыться от стрельбы, и по возможности забаррикадироваться. Однако при возникновении пожара такое место может представлять опасность, предупредил Аничкин. На этот случай стоит попытаться изучить указатели для безопасного выхода из помещения.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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