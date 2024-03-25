Baza сообщает об увеличении количества погибших в теракте в Подмосковье

Количество погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье увеличилось до 144 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственный источник.

«Количество погибших в теракте увеличилось до 144 человек, — сказал он.

По данным Baza, в больницах на данный момент остаются 97 человек.

Следственный комитет России сообщал, что число скончавшихся во время теракта посетителей «Крокус Сити Холла» возросло до 137 человек, трое из них — дети.

До этого сообщалось, что спасатели продолжают находить тела при разборе завалов в «Крокус Сити Холле».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее стало известно, что футболисты «Спартака» встретились с подростком Исламом, спасшим больше 100 человек в «Крокусе».