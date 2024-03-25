В Молдавии назвали фальшивыми кадры удара по вертолету в Тирасполе

Правительство Молдавии назвало фальшивыми кадры удара по военному вертолету в Тирасполе, которые были распространены телеканалами Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС.

«Распространенные материалы содержат явные элементы видеомонтажа», — говорится в сообщении пресс-службы бюро по реинтеграции в правительстве Молдавии.

По данным пресс-службы, пожар на вертолете был вызван не дроном, фигурирующим на видео, а другими факторами.

Также там отметили, что «инцидент был намеренно спровоцирован с целью создания паники и поддержания напряженности в обществе по обе стороны Днестра».

17 марта сообщалось, что в Приднестровье при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть сгорел вертолет. Серьезного материального ущерба не последовало: винтокрылая машина была списана и применялась как учебный макет. По словам очевидцев, давно не летавший советский многоцелевой вертолет Ми-8М поразил беспилотный летательный аппарат.

20 марта стало известно, что власти Приднестровья могут обратиться в Интерпол за содействием в расследовании взрыва вертолета Ми-8М с помощью дрона в одной из воинских частей в Тирасполе.

Ранее МИД Приднестровья охарактеризовал нападение на вертолет как теракт.