При обрушении шахты на Урале под завалами оказались четыре человека

При обрушении шахте «Кальинская» в Североуральском районе Свердловской области под завалами оказались четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, утром 25 марта в ходе подземных работ на шахте произошел горный удар, после которого обвалился пласт породы. Под ним оказались четыре шахтера очистного забоя. Прямой связи с ними нет, однако из глубины поступают сигналы, есть надежда найти горняков живыми.

18 марта под завалом оказались 13 рабочих рудника «Пионер» в Амурской области. Там спасательная операция продолжается по сегодняшний день. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров. 25 марта стало известно, что следователи задержали управляющего директора рудника «Пионер». По данным ведомства, его задержали по подозрению в нарушении требований безопасности. Также 25 марта разведка рудника показала, что он с высокой вероятностью затоплен.

Ранее спасатели смогли продвинуться внутрь завала на руднике в Приамурье на 220 метров.