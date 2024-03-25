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В Москве изменили правила входа на территорию ВДНХ 25 марта

Зайти на ВДНХ в Москве 25 марта можно только по паспорту из-за мер безопасности

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mos.ru

Попасть на территорию ВДНХ в Москве 25 марта возможно только через арку главного входа при наличии паспорта из-за усиленных мер безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале Московского океанариума на ВДНХ.

«Вход на территорию осуществляется только через арку главного входа при наличии паспорта. Передвижение на электросамокатах и электровелосипедах запрещено», — говорится в публикации.

Кроме того, в океанариуме отметили, что бесплатные маршрутные такси Москвариума от метро ВДНХ ходить не будут.

До этого сообщалось, что возле Басманного суда Москвы усилили меры безопасности.

Вечером 23 марта сообщалось, что четверо подозреваемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» доставлены в Москву в Следственный комитет. В ближайшие дни следствие должно выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее участник теракта в «Крокусе» заявил, что выбросил оружие до въезда в Брянскую область.

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