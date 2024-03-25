Эксперт допустил, что у террористов были пособники в здании «Крокуса»

Эксперт в области миграционной политики Михаил Бурда в беседе с Tsargrad.tv допустил, что у террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», были пособники в самом здании. По его словам, помощниками нападавших, к примеру, могли оказаться сотрудники клининга или персонал, обслуживающий коммуникации.

«То есть сработала эта некая диаспоральность. Когда свои продают своим, являясь условными земляками, знакомыми знакомых. Вот эти вот неформальные внутридиаспоральные связи — они позволяют решать какие-то проблемы», — отметил Бурда.

При этом он призвал дождаться официальных комментариев от правоохранительных органов, а уже после делать выводы.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта. На следующий день их заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить контроль за мигрантами.