В теракте, произошедшем в концерном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, найдены по меньшей мере три детали, которые косвенно свидетельствуют о возможной причастности спецслужб Украины к трагедии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседник издания отметил, что от имени радикалов часто выступает Анвар (Андрей) Деркач — украинский журналист, принявший ислам. Он тесно контактировал с крымскими татарами, связанными с организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России). Предполагается, что Деркач имеет отношение к украинским спецслужбам, через него могли начаться протесты в Дагестане. На территории Украины проживают много сторонников движения, которые участвуют в военных действиях в так называемом ичкерийском батальоне на стороне Вооруженных сил республики.

По словам источника газеты, второй аспект заключается в том, что, желая избежать наказания, террористы направились к украинской границе. Возможным направлением могла стать и Белоруссия.

Специалист по антитеррористической деятельности отметил, что было бы умнее смешаться среди миллионов мигрантов, чем направляться к тщательно контролируемым пограничным районам. Это может говорить о том, что террористы рассматривались как пешки в игре, возможно, им обещали убежище, но на деле использовали и предали.

Третьим аспектом в пользу теории о причастности Украины к теракту является вид использованного злоумышленниками оружия — АК12 с камуфляжным окрасом. Один из собеседников «Известий» указал, что это типичное вооружение для зоны специальной военной операции, но в России достать его невозможно.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».