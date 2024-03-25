В экстренных службах назвали площадь рухнувшей крыши «Крокуса» после теракта

Площадь обрушения крыши в «Крокус Сити Холле» в результате пожара после теракта составила 7 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

При этом общая площадь возгорания в здании составила 12,9 тыс. квадратных метров.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта. На следующий день они представили в суде и полностью признали свою вину. В итоге пока суд заключил их под стражу до 22 мая.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».