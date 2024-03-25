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В Петербурге мужчину задержали за изнасилование 12-летней девочки в подъезде

РЕН ТВ: в Петербурге мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

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Pixabay

В Петербурге мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней девочки в подъезде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

О действиях подозреваемого стало известно после обращения местной жительницы. По ее словам, около одного из домов по Звездной улице она заметила мужчину и двух девочек, которых он куда-то вел.

Спустя некоторое время к правоохранителям обратился отец ребенка, заявивший об изнасиловании его дочери.

Полиция задержала подозреваемого уже после первого заявления. Им оказался ранее судимый мужчина без регистрации в Петербурге или Ленобласти.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На данный момент специалисты проводят необходимые мероприятия и выясняют данные второй возможной пострадавшей.

Ранее в Воронежской области 76-летний пенсионер изнасиловал девочку в гараже.

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