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Специалисты объяснили, чем опасно длительное использование подгузников для детей

ОСН: долгое ношение подгузников может привести к бесплодию

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Freepik.com

Многие родители не могут отказаться от постоянного использования подгузников для своих детей. В целом специалисты это допускают, так как современные подгузники довольно легкие, мягкие и вентилируемые, а также изготавливаются в разных размерах. Однако применять их можно лишь время от времени, так как постоянное ношение подгузников в будущем может грозить негативными последствиями для здоровья, выяснила Общественная Служба Новостей.

Подгузники хороши тем, что они хорошо впитывают влагу, не провоцируя при этом раздражение. Однако выбирать нужно качественные изделия, а они обычно довольно дорогие, отмечают эксперты. Лучше отдать предпочтение подгузникам без ароматической пропитки, так как они могут вызвать у ребенка аллергию, а также предусмотреть, чтобы ребенку подошел размер.

Долго держать ребенка в подгузниках нельзя, особенно мальчиков. При ношении подгузников создается «парниковый эффект», повышающий температуру и провоцирующий перегрев половых органов. По этой причине длительное ношение изделий в будущем может привести к бесплодию, предупреждают специалисты.

У девочек от «парникового эффекта» могут появиться воспаления, раздражения, аллергия. Кроме того, частое применение подгузников приводит к тому, что ребенка долго не могут приучить к горшку.

Специалисты подчеркивают, что нельзя использовать подгузники, когда у ребенка из-за болезни повышена температура тела.

Ранее сообщалось, что российские ученые импортозаместили целлюлозу для отечественных подгузников.

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