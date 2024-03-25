Стало известно, во сколько обойдется отдых в санаториях России в 2024 году

Россиянам, которые выбирают санаторно-оздоровительные курорты, можно обратить внимание на Москву, Московскую область и близлежащие области. Об этом «Москве 24» рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

Он уточнил, что стоимость номера экономкласса на одного в мае-июле начинается от 3,8 тыс. рублей за сутки. По его словам, в этих регионах активно развиваются и обновляются предложения для санаторного отдыха, а также есть хороший номерной фонд, достойная медицинская база и традиционные лечебные методы.

При этом пожилым гражданам в возрасте от 70 лет эксперт советует обратить внимание на санатории в своих регионах проживания. Тем, кто хочет отдохнуть на юге России, можно рассмотреть санатории Краснодарского края. Стоимость аналогичного номера в мае в них может составлять около 4,5 тыс. рублей за сутки, летом — 6 тыс. рублей.

«Крым будет немного дешевле. На южном берегу полуострова лучше всего лечить заболевания органов дыхания. В июле, в самый пик сезона, там можно найти номер экономсегмента в районе 5 тыс. рублей за сутки», — добавил Данилов.

Проживание в санаториях Алтайского края, например, в Белокурихе, в мае обойдется примерно 5,5 тыс. рублей в сутки, летом — 7,5 тыс. рублей.

Предправления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов до этого говорил, что самыми популярными в России признаны санатории в Сочи и Кавминводах — путевки на поездку туда в ноябре жители бронируют уже с января. Также популярные санатории есть в Алтайском крае и Татарстане, отметил он.

Ранее сообщалось, что говядину в лечебном меню пациентов в санаториях заменят на оленину и баранину.