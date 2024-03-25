Подруга пропавшей при теракте в «Крокусе» рассказала о проблемах с опознанием жертв

Специалистам удается опознать не всех жертв теракта в «Крокус Сити Холле», приходится прибегать к ДНК-экспертизе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на женщину, которая пытается найти свою подругу среди погибших и пропавших без вести.

«Ждем тест ДНК», — рассказала она журналистам, уточнив, что пропавшую девушку не удалось опознать по фотографиям.

По данным депздрава Москвы, молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогает точно установить личность человека, займет не меньше 14 дней. В департаменте добавили, что родственникам жертв теракта в бюро помогают оформить все документы. Там также организована служба психологической поддержки.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее стало известно, что на Западе приготовились к новым терактам после событий в «Крокусе».