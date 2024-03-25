Прорыв породы и льда на руднике «Пионер» произошел выше местонахождения горняков

В оперативных службах заявили, что прорыв породы в выработке рудника «Пионер» в Приамурье произошел выше отметки, на которой были зарегистрированы горняки. Об этом сообщает ТАСС.

По уточненным данным, прорыв породы и льда произошел на глубине 97 метров.

Последний раз местонахождение горняков фиксировалось на глубине 147 метров.

До этого разведка рудника «Пионер», где уже неделю заблокированы 13 горняков, показала, что он с высокой вероятностью затоплен.

В оперативных службах заявляли, что на глубине 153 метров в горных выработках находится вода.

24 марта с рудника «Пионер» в Приамурье, где произошло обрушение, за ночь вывезли 182 куб. метров грунта.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Ранее власти заявили об отсутствии связи с людьми под завалами в Приамурье.