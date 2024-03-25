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Следователи узнали о нарушениях систем безопасности в «Крокусе»

Baza: следователи узнали о заблокированных лестницах в «Крокусе» при теракте

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Следователи узнали, что четыре лестницы в «Крокус Сити Холле» были заблокированы во время теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Кроме того, были проблемы с дверьми, оборудованными «Антипаникой» — системой, которую устанавливают в любом общественном месте, она позволяет открыть дверь одним нажатием. По предварительным данным, во время теракта выходы на кровлю, оснащенные ручками «Антипаника», не работали из-за висящих на них велосипедных замков.

Также, возможно, где-то не сработала и автоматизированная пожарная сигнализация, а некоторые двери подвала здания были заблокированы.

По данным ТАСС, более 5 тысяч человек эвакуировали из «Крокус Сити Холла» во время теракта, еще сто спасли при пожаре.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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