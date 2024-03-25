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В Петербурге школьница пыталась сбежать из дома по простыне и получила серьезные травмы

В Петербурге госпитализировали девушку, пытавшуюся сбежать из дома по простыне

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Школьница из Петербурга оказалась в больнице после попытки побега из дома. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на Софийской улице. Наиболее вероятно, что ситуации предшествовала ссора с матерью. После конфликта 16-летняя девушка сбросила простыню со второго этажа и попыталась по ней спуститься вниз, но в какой-то момент сорвалась.

В результате школьница получила сотрясение мозга и кататравму. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, она находится в тяжелом состоянии.

До этого в Башкирии пятиклассница поругалась с родителями и сбежала из дома. Она переночевала у подруги, которая посоветовала девочке обратиться в детский дом. Беглянка последовала совету. Причиной для побега стало отношение родителей к вейпу.

Ранее в Петербурге школьница очнулась в незнакомой квартире после побега из дома.

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