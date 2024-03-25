Россиянам рассказали, что происходит с кровью впервые решившихся на донорство

Кровь людей, которые впервые в жизни решились на донорство, после забора проходит фильтрацию и разделение на компоненты, а после — проверку. Об этом kp.ru рассказала директор некоммерческого фонда «Национальный фонд развития здравоохранения», заместитель руководителя Координационного совета при Общественной палате по донорству крови и костного мозга Елена Стефанюк.

«Выделенные из крови эритроциты используют по назначению сразу после проверки. А вот плазма крови обязательно должна пройти карантин, чтобы ее можно было перелить пациентам. Поэтому плазма крови хранится в морозильной камере на карантине от 4-х месяцев до 3-х лет на отсутствие инфекции», — продолжила эксперт.

Донору необходимо повторно прийти в пункт выдачи и сдать кровь или анализы на инфекции, чтобы его плазму могли использовать. В случае, если в ней не выявят маркеры инфекции, она поступит в медицинские учреждения для последующего использования. Если же донор не придет повторно в течение трех лет, его плазма использоваться не сможет, заключила Стефанюк.

Накануне Федеральное медико-биологическое агентство сообщало, что кровь для пострадавших при теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве и Московской области сдали более пяти тысяч человек. Также сообщается, что 23 марта в Центре крови ФМБА России были приняты 1023 донора.

Ранее был развеян миф о голоде перед сдачей крови на анализ.