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В Петербурге завели дело после «минирования» ТЦ «Лондон Молл»

В Петербурге возбудили уголовное дело после ложного минирования ТЦ «Лондон Молл»

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В Петербурге ложное минирование ТЦ «Лондон Молл» закончилось уголовным делом. Об этом сообщает 78.ru.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний студент местного учебного заведения. На данный момент молодой человек находится в изоляторе. Сотрудники ответственных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

Торговый центр «Лондон Молл» на улице Коллонтай эвакуировали накануне, после сообщения. По словам очевидцев, на место приехала полиция, сотрудники МЧС, Росгвардия и кареты скорой помощи. Впоследствии выяснилось, что взрывчатки в комплексе не было. По словам оказавшейся на месте девушки, во время эвакуации сигнализация не сработала.

Ранее в аэропорту Шереметьево полицейские задержали женщину, заявившую о бомбе в сумке.

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