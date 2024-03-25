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На Сахалине банду наркоторговцев осудили на длительные сроки

На Сахалине группу из восьми наркоторговцев приговорили к срокам до 11 лет

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Пресс-служба ФСБ России

На Сахалине вынесли приговор подозреваемым в сбыте наркотиков. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По версии правоохранителей, все восемь фигурантов процесса действовали по указанию неустановленного лица. Они выполняли функции «менеджера», «склада», «курьера» и других.

Подсудимые получали партии от кураторов и отправляли их в посылках с бытовой техникой в Южно-Сахалинск. На месте партию расфасовывали и помещали в тайники.

Мужчин поймали, когда они пытались сбыть около двух килограммов запрещенных веществ.

Суд признал фигурантов виновными. Они получили сроки от шести до 11 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.

Ранее в Челябинске двое мужчин получили по 15 лет колонии за то, что варили в гараже мефедрон.

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