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На Урале два человека напали на мужчину и угнали его машину

На Урале неизвестные избили мужчину, угнали его машину и разбили ее

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Shutterstock

На Урале ищут мужчин, которые избили местного жителя и угнали его машину. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в Верхней Пышме. Местный житель обратился в полицию после того, как к нему поздно вечером приехали неизвестные. Незнакомые ему люди подошли к его машине и делали вид, что ранее встречались с пострадавшим.

Мужчина высказал недовольство ситуацией, после чего между людьми начался словесный конфликт, переросший в драку. Во время произошедшего неизвестные забрали ключи от машины пострадавшего и уехали на автомобиле.

В результате мужчина получил многочисленные ушибы. Разбитую машину нашли возле торгового центра. На данный момент злоумышленников ищут.

Ранее в Ленобласти мужчина прострелил ногу человеку из-за спора о том, кто из них займет парковку.

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