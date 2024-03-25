Подростков, проявивших героизм во время теракта в «Крокусе», пригласят в Госдуму

Подростков и молодых людей, которые проявили героизм и спасли сотни посетителей во время теракта в «Крокуc Сити Холле», пригласят в Государственную думу. Об этом заявила глава комитета нижней палаты по защите семьи Нина Останина в Telegram-канале.

В частности, парламентарий собралась пригласить Ислама Халилова, Никиту Иванова, Артема Донскова, а также Софию Майер, которую благодарил за свое спасение актер и телеведущий Сергей Светлаков. Всех их пригласили с родителями в Госдуму.

По словам Останиной, с течением времени она узнает большее число имен героев, которые не растерялись и проявили мужество в экстремальной ситуации. Парламентарий пока заочно выразила молодым людям благодарность за отвагу.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. По последним данным, всех подозреваемых террористов арестовали, они все признали вину в суде. Подробнее о развитии событий — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».