Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подростков, проявивших героизм во время теракта в «Крокусе», пригласят в Госдуму

Депутат Останина: подростков, спасших людей в «Крокусе», пригласят в Госдуму

close
100%
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Подростков и молодых людей, которые проявили героизм и спасли сотни посетителей во время теракта в «Крокуc Сити Холле», пригласят в Государственную думу. Об этом заявила глава комитета нижней палаты по защите семьи Нина Останина в Telegram-канале.

В частности, парламентарий собралась пригласить Ислама Халилова, Никиту Иванова, Артема Донскова, а также Софию Майер, которую благодарил за свое спасение актер и телеведущий Сергей Светлаков. Всех их пригласили с родителями в Госдуму.

По словам Останиной, с течением времени она узнает большее число имен героев, которые не растерялись и проявили мужество в экстремальной ситуации. Парламентарий пока заочно выразила молодым людям благодарность за отвагу.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. По последним данным, всех подозреваемых террористов арестовали, они все признали вину в суде. Подробнее о развитии событий — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами