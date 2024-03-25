Стало известно, когда на рудник «Пионер» доставят георадар

Специальный георадар доставят 27 марта на рудник «Пионер» в Амурской области, где под завалами седьмой день остаются люди. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе правительства региона подчеркнули, что георадар позволит оперативно оценивать подвижность горных масс, льда и воды.

До этого губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что на руднике «Пионер» проходит бурение четырех разведывательных скважин.

До этого сообщалось, что спасатели получили возможность безаварийной работы на руднике «Пионер» в Приамурье — для этого была возведена перемычка высотой 4,5 м и шириной 4 м. Сообщается, что спасатели уже приступили к работе и ведут ее круглосуточно. В ближайшее время на руднике будут возведены еще две перемычки.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. До сих пор они не подали признаков жизни и никак не связались со спасателями. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Ранее спасатели смогли продвинуться внутрь завала на руднике в Приамурье на 220 метров.