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Посол США Романовски назвала военную миссию в Ираке актуальной после теракта в «Крокусе»

Посол США назвала актуальной военную миссию в Ираке после теракта в «Крокусе»

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Mikami/AP

ИГИЛ (организация запрещена в России) до сих пор представляет угрозу Ираку, работа Соединенных Штатов и возглавляемой ими коалиции по разгрому группировки не завершена. Об этом заявила посол США в Ираке Алина Романовски, слова которой передает Reuters.

«Мы считаем, что ИГИЛ по-прежнему представляет в Ираке угрозу, значительно меньшую, но тем не менее наша работа еще не завершена, и мы хотим гарантировать, что иракские силы смогут продолжить длительный разгром ИГИЛ», — сказала Романовски.

В ночь на 25 марта заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио заявил, что теракт в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» стал возможен в том числе из-за ухода Соединенных Штатов из Афганистана и может повториться на территории Америки.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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