Бывшую чиновницу из Хабаровского края заподозрили в махинациях почти на 20 млн рублей

В управлении генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) заявили, что бывшую чиновницу в Хабаровском крае заподозрили в махинациях с жильем почти на 20 миллионов рублей, возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что схема по отчуждению квартир была выявлена после обращения жителей рабочего поселка Ванино, в администрации которого трудилась подозреваемая. Экс-чиновница с января 2022 года по сентябрь 2023 года обеспечила передачу 15 квартир гражданам, которые не имеют на них права, на основании договоров социального найма.

В прокуратуре подчеркнули, что бюджету поселения был причинен ущерб, также пострадали права 39 человек, стоящих на учете как нуждающиеся в жилье.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

До этого Никулинский суд Москвы приговорил бывшего замминистра просвещения Марину Ракову по делу о мошенничестве к пяти годам колонии общего режима.

Ранее юрист раскрыл самые распространенные схемы мошенничества.