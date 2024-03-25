Местных жителей предупредили о тонком льде на водоемах Подмосковья

Ставший рыхлым лед на водоемах Подмосковья не выдержит вес даже ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Мособлпожспас».

Специалисты ведомства подчеркивают, что сейчас температура воздуха повышается и снег активно тает.

«Работники подразделений в ходе патрулирований предупреждают жителей Подмосковья о рисках выхода на весенний лед, который местами не способен выдержать даже вес ребенка или животного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди подмосковных водных объектов с наиболее тонким льдом — река Гуслица в городском округе Егорьевск, река Нахабинка в округе Красногорск, озеро Киово в округе Лобня, река Яуза в округе Мытищи, река Нара в Наро-Фоминском округе.

До этого в деревне Егнышовка Тульской области очевидцы и спасатели помогли выбраться из ледяной воды местному жителю, который пытался спасти свою собаку. Инцидент произошел на реке Ока в Тульской области.

Ранее главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева говорила, что прогулка ребенка у водоемов и нахождение на льду может привести к необратимым последствиям.