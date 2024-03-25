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Местных жителей предупредили о тонком льде на водоемах Подмосковья

«Мособлпожспас»: рыхлый лед на водоемах Подмосковья не выдержит даже ребенка

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Ставший рыхлым лед на водоемах Подмосковья не выдержит вес даже ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Мособлпожспас».

Специалисты ведомства подчеркивают, что сейчас температура воздуха повышается и снег активно тает.

«Работники подразделений в ходе патрулирований предупреждают жителей Подмосковья о рисках выхода на весенний лед, который местами не способен выдержать даже вес ребенка или животного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди подмосковных водных объектов с наиболее тонким льдом — река Гуслица в городском округе Егорьевск, река Нахабинка в округе Красногорск, озеро Киово в округе Лобня, река Яуза в округе Мытищи, река Нара в Наро-Фоминском округе.

До этого в деревне Егнышовка Тульской области очевидцы и спасатели помогли выбраться из ледяной воды местному жителю, который пытался спасти свою собаку. Инцидент произошел на реке Ока в Тульской области.

Ранее главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева говорила, что прогулка ребенка у водоемов и нахождение на льду может привести к необратимым последствиям.

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