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Правительству Москвы передадут полномочия по управлению центром «Сколково»

«Ъ»: правительство Москвы уполномочат управлять центром «Сколково»

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Александр Кряжев/РИА Новости

Министерство финансов подготовило поправки к закону «Об инновационном центре «Сколково», которые предполагают передачу правительству Москвы полномочий по обеспечению инфраструктуры территории центра. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что кроме регулирования градостроительной и медицинской деятельности, развития и эксплуатации городской территории, организации работы транспорта и ЖКХ, московскому бюджету будет передано управление расходами на городское хозяйство и инфраструктуру.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития правительства столицы процитировали пояснительную записку к проекту о том, что подобное даст возможность правительству Москвы развивать территорию центра по московским стандартам качества.

Источник «Ъ», несколько лет проработавший в «Сколково», утверждает, что в текущий момент инноцентр является отражением непродуманного подхода к развитию территорий, который характерен для 00-х и 10-х годов. Он добавил, что в Москве «лучшие механизмы управления инфраструктурой и развития городского хозяйства».

До этого член Совета директоров фонда «Сколково» Александр Ведяхин заявил, что упрощение порядка получения статуса участника проекта «Сколково» для стартапов, входящих в реестр малых технологических компаний (МТК), положительно отразится на востребованности мер поддержки, а также на развитии технологического предпринимательства в России.

Ранее в Сколково нашли способ улучшить контроль реабилитации после инсульта.

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