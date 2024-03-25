Экс-чемпион Bellator высказался о поступке обезоружившего террориста мужчины

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков, комментируя поступок мужчины, который обезвредил террориста в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил, что молодой человек сделал все возможное, чтобы помешать преступнику. Слова Корешкова передает «Матч ТВ».

«Я думаю, что любой человек на месте этого парня сделал бы все возможное, чтобы помешать террористу, но, конечно, огромное спасибо ему, что он так себя проявил. Выжил сам и помешал осуществить свою цель хоть как‑то. Молодец!» — сказал Корешков.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил террориста.

До этого обезвредивший террориста рассказал, как ему это удалось. Мужчина отобрал у преступника автомат в момент, когда тот начал перезаряжать оружие.

В ночь на 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Незадолго до выступления группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар.

Ранее эксперт назвал деталь, позволившую зрителю обезвредить террориста в «Крокусе».