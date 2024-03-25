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Мощность магнитной бури снизилась с уровня «очень сильно» до «умеренно»

Мощность магнитной бури на Земле снизилась до умеренного уровня

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Depositphotos

Согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ), мощность магнитной бури снизилась с уровня «очень сильно» до «умеренно». Об этом пишет ТАСС.

ИПГ сообщает о продолжающейся магнитной буре. В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли оценивается как G2, что соответствует уровню «умеренно» по пятибалльной шкале мониторинга, где G5 обозначает «экстремально сильно», а G1 – «слабо».

Ранее была дана информация о сильной магнитной буре уровня G4 на Земле. При уровне G4 возможны серьезные помехи в связи, нарушения в радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации.

Полярные сияния могут наблюдаться даже в тропиках. Снижение уровня ниже G2 не предполагает серьезных последствий от возмущенности магнитного поля.

До этого кардиолог заявил, что магнитные бури не влияют на состояние человека и не увеличивают риск госпитализации или летального исхода. Во второй половине марте, по данным Института космических исследований РАН, Землю ожидают сильные магнитные бури. Хотя многие привыкли ждать от них проблем со здоровьем, эти опасения беспочвенны, указал специалист.

Ранее депутат связала северное сияние с теорией заговора.

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