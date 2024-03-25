Третий обвиняемый в теракте в «Крокусе» трудоустроен на фабрике в Подольске

Третий обвиняемый в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фаридуни Шамсидине трудоустроен на фабрике в Подольске и был зарегистрирован в Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд.

Отмечается, что вопрос о его аресте рассмотрят в закрытом режиме.

До этого второй обвиняемый в совершении теракта в «Крокусе» Саидакрами Рачабализода признал свою вину. Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.

Также свою вину в теракте полностью признал Далерджон Мирзоев.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее «Крокус» сообщил о фейковых сборах средств для пострадавших.