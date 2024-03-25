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Второй обвиняемый в теракте в «Крокусе» признал вину

Устроивший теракт в «Крокусе» Рачабализода признал вину и отправился под стражу

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Yulia Morozova/Reuters

Второй обвиняемый в совершении теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» Саидакрами Рачабализода признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.

До этого первый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев полностью признал вину.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

До этого в Басманный суд Москвы поступили еще два материала в отношении обвиняемых в теракте в «Крокусе». Речь идет о Файзове Мухаммадсобире Зокирчоновиче и Фаридуни Шамсидине.

Ранее на здании «Крокуса» появилась проекция «Летят журавли».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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