Аналитики рассказали, куда россияне будут путешествовать в апреле

В апреле туристические поездки россиян почти поровну распределились между Россией и заграницей: на нашу страну приходится 55,7% заказов (на 6% меньше, чем год назад), а остальные оформлены за рубежом. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В России самым востребованным городом у путешественников стала Москва: доля столицы составляет 20,4%, причем за год популярность выросла на 10%. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где в апреле, как и год назад, будут отдыхать 18% туристов. Замыкает тройку лидеров Сочи: там оформлено 13,2% отельных заказов, что на 20% меньше, чем весной 2023-го.

Кроме того, многие россияне собираются посетить Калининград (на него приходится 4,4% бронирований), Казань (3,4%), Нижний Новгород (2,4%), Краснодар (2,2%), Махачкалу (1,5%), Зеленоградск (1,4%) и Екатеринбург (1,2%). По сравнению с прошлой весной вырос интерес туристов к отдыху в Екатеринбурге (+70%), Махачкале (+40%), Нижнем Новгороде (+40%) и Краснодаре (+15%), а вот Казань и Зеленоградск стали менее популярными — на 29 и 17% соответственно.

Топ зарубежных городов, где будут отдыхать россияне в апреле, возглавляет Стамбул с долей 7,1% — несмотря на то, что город по-прежнему остается лидером, спрос на жилье там снизился на 30%. Зато на вторую строчку вышел Токио (3,9% заказов) — столица Японии стала популярнее в 4 раза. Третье место занял Дубай (3,5%), к которому россияне несколько потеряли интерес — там оформлено на 23% меньше бронирований, чем год назад.

Также в список популярных апрельских направлений вошли Гуанчжоу (3,5%), Париж (3,4%), Минск (2,9%), Баку (2,7%), Сеул (2,6%), Милан (2,5%) и Шанхай (2,2%). Серьезный рост спроса показывают города Китая, которые в 2023-м только открылись для туристов после длительного карантина: в Шанхае оформлено в 20 раз больше отельных заказов, а в Гуанчжоу — в 3 раза. Еще увеличился интерес к поездкам в Баку (в 2 раза), Минск (+25%), Сеул (+20%) и Париж (+17%).

Ранее россияне стали чаще летать бизнес-классом.