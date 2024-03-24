В Басманный суд поступили еще два материала в отношении обвиняемых в теракте в «Крокусе»

В Басманный суд Москвы поступили еще два материала в отношении обвиняемых в теракте в московском «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные пресс-службы суда.

Отмечается, что речь идет о Файзове Мухаммадсобире Зокирчоновиче и Фаридуни Шамсидине.

До этого Басманный суд Москвы арестовал первого из двух фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холе» Далерджона Мирзоева. Вопрос об аресте второго обвиняемого в теракте будет рассмотрен в закрытом режиме.

Также двум фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» предъявлено обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».