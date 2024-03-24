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В результате текакта в «Крокусе» погибла гражданка Армении

МИД республики: в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибла гражданка Армении

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Maxim Shemetov/Reuters

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибла гражданка Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря армянского МИД Ани Бадалян.

«Согласно официальным данным, гражданка Армении Лилит Исраелян погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта», — поделилась Бадалян.

До этого стали известны имена двух подозреваемых в совершении теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Первого фигуранта судебного производства зовут Рачабализода Саидакрами Муродали, второго — Мирзоев Далерджон Баротович.

Двое подозреваемых в теракте в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» были доставлены в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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