В Нижнем Новгороде произошел взрыв

В Нижнем Новгороде произошел сильный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что взрыв произошел в районе Сортировка.

«Причин для паники нет. Это взорвался изолятор на линии электропередачи на 110 киловольт. Опора ЛЭП, на которой хлопнуло, находится у озера, между Архангельской и Запрудной улицами», — говорится в сообщении.

Telegram-канал подчеркивает, что пострадавших в результате взрыва нет.

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что житель поселка Сажное Яковлевского района Белгородской области остался без электричества и угрожал коммунальщикам взорвать опору ЛЭП. 46-летний сельчанин остался без света 8 марта. Он позвонил коммунальщикам, но договориться о чем-либо им не удалось. Тогда он пригрозил, что если до конца дня свет не дадут, то он устроит взрыв на ближайшей опоре ЛЭП, подложив под нее гранату.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.