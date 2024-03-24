Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде произошел взрыв

112: в Нижнем Новгороде произошел сильный взрыв

В Нижнем Новгороде произошел сильный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что взрыв произошел в районе Сортировка.

«Причин для паники нет. Это взорвался изолятор на линии электропередачи на 110 киловольт. Опора ЛЭП, на которой хлопнуло, находится у озера, между Архангельской и Запрудной улицами», — говорится в сообщении.

Telegram-канал подчеркивает, что пострадавших в результате взрыва нет.

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что житель поселка Сажное Яковлевского района Белгородской области остался без электричества и угрожал коммунальщикам взорвать опору ЛЭП. 46-летний сельчанин остался без света 8 марта. Он позвонил коммунальщикам, но договориться о чем-либо им не удалось. Тогда он пригрозил, что если до конца дня свет не дадут, то он устроит взрыв на ближайшей опоре ЛЭП, подложив под нее гранату.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами