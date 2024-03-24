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Опознаны 68 погибших при теракте в «Крокусе»

МЧС: 68 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» опознаны

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Опознаны 68 погибших при теракте в «Крокусе». Об этом сообщили в МЧС России.

Данный список актуален по состоянию на 22.00 (мск) 24 марта.

«Список будет дополняться по мере верификации личностей погибших судмедэкспертами», — сообщается в Telegram-канале МЧС.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Согласно последним данным, 137 человек погибли и 182 пострадали.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти границу России и Украины.

24 марта стало известно, что пострадавшие в теракте в «Крокусе» начали получать первые компенсационные выплаты.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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