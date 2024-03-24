Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На записи «от первого лица» из «Крокуса» террористы грозились сломать людей

Экс-глава Союза таджикистанцев: террористы в «Крокусе» грозились сломать людей

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Террористы на записи «от первого лица», которая была сделана в «Крокус Сити Холле», переговариваются и угрожают людям. Об этом заявил экс-председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов. В беседе с «Фонтанкой» он перевел ряд фраз террористов.

По словам бывшего главы объединения, на попавшем в сеть видео слышны таджикские выражения. Он отметил, что таджикский язык — это тот же язык дари, на котором говорят в Афганистане. В связи с этим Давлатов призвал не делать выводов о принадлежности террористов к государству по языку, так как большинство таджиков проживает в Афганистане и Узбекистане, а не в Таджикистане.

Он рассказал, что на записи можно разобрать не все слова, однако отчетливо слышны фразы, которые переводятся на русский как «Мы вас поломаем в конце концов», «Мы сломаем вас». Кроме этого, на видео есть фраза на арабском «Аллах Акбар».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти границу России и Украины.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее задержанный по подозрению в совершении теракта в «Крокусе» сообщил, что прибыл из Турции в Россию 4 марта.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами