На записи «от первого лица» из «Крокуса» террористы грозились сломать людей

Террористы на записи «от первого лица», которая была сделана в «Крокус Сити Холле», переговариваются и угрожают людям. Об этом заявил экс-председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов. В беседе с «Фонтанкой» он перевел ряд фраз террористов.

По словам бывшего главы объединения, на попавшем в сеть видео слышны таджикские выражения. Он отметил, что таджикский язык — это тот же язык дари, на котором говорят в Афганистане. В связи с этим Давлатов призвал не делать выводов о принадлежности террористов к государству по языку, так как большинство таджиков проживает в Афганистане и Узбекистане, а не в Таджикистане.

Он рассказал, что на записи можно разобрать не все слова, однако отчетливо слышны фразы, которые переводятся на русский как «Мы вас поломаем в конце концов», «Мы сломаем вас». Кроме этого, на видео есть фраза на арабском «Аллах Акбар».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти границу России и Украины.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее задержанный по подозрению в совершении теракта в «Крокусе» сообщил, что прибыл из Турции в Россию 4 марта.