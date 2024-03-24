Москвичи выстраиваются в очереди к стихийному мемориалу у «Крокуса»

У стихийного мемориала рядом с московским концертным залом «Крокус Сити Холл» скопилась очередь на сотни метров из желающих почтить память жертв теракта, который случился вечером 22 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, неравнодушные москвичи несут к месту трагедии цветы и детские игрушки, несмотря на дождь и ветер.

«Я был здесь в тот день, чувство причастности меня привело сюда. Повезло всем тем, кто спасся», — поделился впечатлениями москвич Антон, пришедший к месту теракта.

Он выразил соболезнования родным и близким тех людей, которые спастись не смогли.

«В минуты горя мы видим, как наши сердца становятся едины», — рассказала Ольга, стоявшая в очереди к стихийному мемориалу.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) и сообщил о 137 погибших. Минздрав сообщил о 180 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семьям погибших, все развлекательные мероприятия в столице в эти выходные были отменены.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».