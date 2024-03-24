Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичи выстраиваются в очереди к стихийному мемориалу у «Крокуса»

В Москве выстроилась большая очередь к стихийному мемориалу у «Крокус Сити»

У стихийного мемориала рядом с московским концертным залом «Крокус Сити Холл» скопилась очередь на сотни метров из желающих почтить память жертв теракта, который случился вечером 22 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, неравнодушные москвичи несут к месту трагедии цветы и детские игрушки, несмотря на дождь и ветер.

«Я был здесь в тот день, чувство причастности меня привело сюда. Повезло всем тем, кто спасся», — поделился впечатлениями москвич Антон, пришедший к месту теракта.

Он выразил соболезнования родным и близким тех людей, которые спастись не смогли.

«В минуты горя мы видим, как наши сердца становятся едины», — рассказала Ольга, стоявшая в очереди к стихийному мемориалу.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) и сообщил о 137 погибших. Минздрав сообщил о 180 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семьям погибших, все развлекательные мероприятия в столице в эти выходные были отменены.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами