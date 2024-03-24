Нападение на полицейский участок в Ереване квалифицировали как теракт

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту терроризма после атаки на полицейский участок в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

24 марта у отделения полиции района Нор-Норк в Ереване собрались члены организации «Боевое братство», потребовавшие от полицейских освободить их сторонников, которые были задержаны, пригрозив в ином случае подорвать гранаты. После этого стало известно о проникновении в здание участка вооруженных людей и последовавшем взрыве.

Позднее стало известно, что в результате инцидента двое из троих напавших на участок получили ранения. Вскоре к зданию подъехал спецназ, который задержал одного из проникших в участок мужчин.

Как сообщали СМИ, представители «Боевого братства» выступают против решения властей Армении о передаче ряда приграничных сел Азербайджану.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.