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СК проводит следственные действия с участниками теракта в «Крокусе»

СК будет просить суд об аресте подозреваемых в теракте в «Крокусе»

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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России будет просить суд об аресте четверых непосредственных участников теракта в «Крокус Сити Холле», задержанных в Брянской области при попытке скрыться. Об этом говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

«В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в настоящее время продолжаются следственные действия с подозреваемыми.

До этого СК провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокусе». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин проконтролировал работу следственной группы и заслушал доклады о последних результатах расследования.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. 23 марта в Брянской области задержали четверых человек, которые подозреваются в непосредственном участии в преступлении. Один из них заявил на допросе, что совершил теракт за деньги — 500 тысяч рублей.

Ранее школьник Ислам рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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