Спецназ прибыл к атакованному отделению полиции в Ереване

Бойцы сил спецназначения полиции Армении прибыли к полицейскому участку района Нор-Норк в Ереване, в котором в настоящее время находится вооруженный мужчина. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, к полицейскому участку также прибыл глава полиции Армении Арам Ованнисян. Он ведет переговоры с вооруженным мужчиной, находящимся в здании.

До этого в МВД Армении заявили, что в полицейский участок района Нор-Норк в Ереване ворвались три вооруженных человека, двух из них ранило взрывом гранаты.

24 марта у отделения полиции района Нор-Норк в Ереване собрались члены организации «Боевое братство», потребовавшие от полицейских освободить ее сторонников, которые были задержаны. В противном случае они пригрозили подорвать гранаты.

По информации СМИ, представители «Боевого братства» выступают против решения властей Армении о передаче села Верин-Воскепар Азербайджану.

Ранее у здания правительства Армении произошла стрельба.