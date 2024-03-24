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Двух напавших на отделение полиции в Ереване ранило взрывом гранаты

МВД Армении: двух из трех напавших на отделение полиции в Ереване ранило взрывом

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В полицейский участок района Нор-Норк в Ереване ворвались три вооруженных человека, двух из них ранило взрывом гранаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы МВД Армении Нарека Саркисяна.

«Двое... были ранены в результате взрыва своей же гранаты. Один еще остается в участке. Принимаются меры, чтобы его обезвредить», — заявил представитель министерства.

24 марта у отделения полиции района Нор-Норк в Ереване собрались члены организации «Боевое братство», потребовавшие от полицейских освободить их сторонников, которые были задержаны, пригрозив в ином случае подорвать гранаты. После этого стало известно о проникновении в здание участка вооруженных людей и последовавшем взрыве.

По данным СМИ, представители «Братства» выступают против решения властей Армении о передаче села Верин-Воскепар Азербайджану.

Ранее стало известно о планах премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Москву.

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